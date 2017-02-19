Вводится в эксплуатацию российская станция системы Сажень-ТМ-БИС в Южной Африке

Российская научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК «СПП») в феврале 2017 года вводит в промышленную эксплуатацию комплексную станцию квантово-оптической системы (КОС) «Сажень-ТМ» на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в ЮАР.

Объект построен в рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» и является второй по счету КОС зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК «СПП» в рамках ОКР «Сигал». Испытания комплекса в ЮАР начаты в декабре 2016 года – проведена серия ночных и дневных сеансов лазерных измерений дальности по КА ГЛОНАСС и геодезическим спутникам LAGEOS и LARES; оценка точностных характеристик полученных результатов измерений, проведенная специалистами филиала «Прецизионного навигационно-баллистического обеспечения» НПК «СПП», подтвердила соответствие полученных измерительных данных техническим характеристикам, заявленным в техпаспорте КОС «Сажень-ТМ».

Добавим, что Научно-исследовательская корпорация «Системы прецизионного приборостроения» образовано на базе ФГУП «Научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения». На предприятии осуществляется полный цикл специализированного процесса создания квантово-оптических систем. В состав НПК СПП входят научно-исследовательские отделения, включающие конструкторские отделы, опытно-экспериментальный завод, испытательная стендовая база и пять филиалов в разных городах России.

В последнее время НПК «СПП» разрабатывает и строит российскую глобальную систему высокоточного определения навигационной и эфемеридно-временной информации в реальном времени для гражданских потребителей (СВО ЭВИ). На настоящий момент погрешность определения местоположения в государственной геоцентрической системе координат с использованием данных в реальном времени составляет 0.3 м, в апостериорном режиме – 0.05 м.

На фото: российская КОС Сажень-ТМ на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (ЮАР)