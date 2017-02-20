Московское метро на пути к беспилотным поездам

Опубликовано пн, 20/02/2017 - 11:18 пользователем Tehnoomsk

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Четвертый поезд с режимом автоматизированного ведения для регулярных перевозок пассажиров выйдет на линию Московского метрополитена в мае 2017 года. Первые 3 таких состава с февраля работают Кольцевой линии, следующий выйдет на Калининскую линию. Внедрение данной технологии существенно снижает нагрузку на машинистов и является промежуточным этапом на пути к появлению беспилотного пассажирского транспорта.

Пока режим автоматизированного ведения «не подразумевает движение поезда без машиниста», - комментируют в российских СМИ представители метрополитена. В кабине находится человек, но «система берет на себя все основные функции по управлению поездом». Также поясняется, что поезд считывает всю необходимую информацию при помощи радиометок, расположенных на всем пути, и передающих информацию о состоянии маршрута, дистанции до впереди идущего поезда и другую информацию, которую затем обрабатывает автопилот при управлении составом. Кроме этого, у системы радиоконтроля есть база данных, куда перед выходом вносится вся необходимая информация о маршруте, тоннеле и скоростных ограничениях.

Тэги: 
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автопилот
Разделы: 
Транспорт

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