В 2018 году в Арктике Россия развернет новую дивизию ПВО

Российские военные сообщили о запланированном на 2018 год развертывании новой дивизии ПВО, в сектор ответственности которой войдут наши территории в Арктике восточнее Новой Земли и до Чукотки.

Практически идет речь о завершении формирования оборонительного контура вокруг территории РФ: уже введены в строй дальние (загоризонтные) РЛС противоракетной обороны. Теперь настал черед систем ПВО, и в первую очередь здесь упор будет сделан на создание современного сплошного радиолокационного поля над пустынными и малонаселенными районами Арктики. Вместе с продолжающейся модернизацией дальних перехватчиков МиГ-31 и восстановлении сети аэродромов и военных городков создание нового крупного соединения предполагает закупку новых образцов РЛС, систем связи и систем ПВО. Это, в свою очередь, обеспечит заказами российские предприятия и специалистов технической отрасли.

Сегодня в российской Арктике развернута одна дивизия ПВО, которая контролирует пространство от Кольского полуострова до Новой Земли. На вооружении соединения находятся модернизированные зенитно-комплексы С-300 и новые С-400, а также ЗРК среднего и малого радиуса.