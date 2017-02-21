В России подключили почти 4000 населенных пунктов к скоростному проводному интернету

К концу 2016 года в России проложили 34000 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в небольшие населенные пункты, в каждом из которых проживают от 250 до 500 человек. Скоростной проводной интернет пришел в 3909 населенных пунктов, - об этом сообщает Минкомсвязи РФ.

Строительство новых линий ВОЛС ведется по государственной программе устранения цифрового неравенства. Программой предусмотрено проложить с начала 2015 года в течение 10 лет почти 215 000 километров новых волоконно-оптических линий связи в самых разных районах России, поэтому каждый год подводятся итоги реализации столь масштабного проекта.

В 2016 году работы по подключению новых населенных пунктов велись в 70 субъектах Российской Федерации: в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Пермском, Приморском и Ставропольском крае, Еврейской автономной области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Тыва, Удмуртия, Чувашия.

В этом году работа по организации оказания универсальных услуг связи с использованием точек доступа будет продолжена, - сообщает Минкомсвязи РФ.