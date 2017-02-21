Россия начала строительство теплоэлектростанции мощностью 1400 МВт в Иране

Опубликовано вт, 21/02/2017 - 19:37 пользователем Tehnoomsk

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Специалисты российской компании «Технопромэкспорт» приступили к строительству в провинции Хормозган Исламской Республики Иран нового крупного объекта энергетики – теплоэлектростанции (ТЭС) «Сирик». Возведение ТЭС из 4 энергоблоков мощностью по 350 МВт каждый и ввод в ее эксплуатацию запланированы на 2021 год.

Новая тепловая электростанция будет, в основном, комплектоваться российским оборудованием, - сообщают представители «Технопромэкспорт» (наша компания находится под так называемыми «санкциями» со стороны западных стран). Со стороны заказчика партнером выступает «Иранская холдинговая компания по выработке электроэнергии на паровых ТЭС». Место возведения – площадка в 130 км от расположенного на берегу Персидского залива портового города Бендер-Аббас. Как сообщают российские СМИ, в 2018 году начнется монтаж главного корпуса. В 2020 году заработает первый энергоблок, а в 2021 году – в эксплуатацию введут все 4 энергоблока ТЭС «Сирик». Общая стоимость работ по строительству нового объекта энергетики составляет около 70 миллиардов рублей.

Тэги: 
Иран
Технопромэкспорт
ТЭС Сирик
Хормозган
экспорт
Разделы: 
Промышленное производство

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