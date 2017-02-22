Уральский турбинный завод выпустил крупнейшую в мире теплофикационную турбину

Опубликовано ср, 22/02/2017 - 04:22 пользователем Tehnoomsk

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В России на Уральском турбинном заводе разработана и выпущена теплофикационная турбина нового поколения — Т-295/335−23,5, являющаяся при этом крупнейшей в мире - ее максимальная электрическая мощность составляет 335 МВт. Первым заказчиком выступила компания «Мосэнерго»: Т-295 будет смонтирована на ТЭЦ-22 в подмосковном городе Дзержинский.

По данным производителя, весь процесс проектирования и производства первой турбины нового типа занял 3 года. Новая разработка приходит на смену советской турбине Т-250, устанавливавшейся на ТЭЦ с 1970-х годов в крупных городах страны. За более чем 40 лет эксплуатации Т-250 зарекомендовали себя как надежные и эффективные машины, но в ближайшие годы это оборудование достигнет предельной наработки и потребуется его замена.

Т-295 — это первая российская турбина, на которой предустановлено оборудование для подключения к интеллектуальной системе прогностики «ПРАНА». Получая информацию с датчиков турбины, система сможет выявлять неисправности и предупреждать о возможных поломках оборудования за 2−3 месяца до их появления.

Применение новейших методов цифрового моделирования и анализа позволило конструкторам УТЗ увеличить КПД отдельных ступеней нового турбоагрегата до 92%, а всей установки в целом — до 40% (в конденсационном режиме).

Современная электрогидравлическая система регулирования расширила допустимые параметры работы Т-295 и позволила достичь уникальных для мировой практики показателей надежности и энергетической безопасности установки. Электрическая часть системы регулирования и защиты выполнена на базе современных промышленных контроллеров российского производства.

Температура свежего пара и пара промежуточного перегрева в турбине достигает 565 °C. Для изготовления деталей, которые смогли бы работать в подобных условиях, использовались стали мартенситного класса с высоким содержанием хрома. Такое решение позволило повысить расчетный ресурс этих частей до 250 000 часов. Шумоизоляция турбоагрегата обладает беспрецедентной эффективностью и способна снизить шум на 70 дБ.

Тэги: 
Уральский турбинный завод
Т-295
Т-250
модернизация
ТЭЦ
Москва
ПРАНА
подключенная турбина
Разделы: 
Промышленное производство

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