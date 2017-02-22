От лазерных танков советской Империи к российскому МЛК

Опубликовано ср, 22/02/2017 - 15:32 пользователем Tehnoomsk

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Истории о разработке лазерного оружия в СССР обросли массой легенд и домыслов. Начиная от его якобы первого применения в конфликте с КНР в 1969 году и заканчивая фантастическим лазерным супероружием на платформе самолета А-60. На этом фоне как-то мало говорится о реальных работах предприятия НПО «Астрофизика», с 1979 года создавшего несколько полноценных лазерных комплексов «Стилет», «Сангвин», «Аквилон», «Сжатие».

Непосвященный человек, увидев эти машины, непременно назовет их «лазерными танками». Ведь внешне это так и есть: гусеничное шасси от танка или самоходного артиллерийского комплекса, поворачивающийся блок лазерного вооружения вместо привычных пушек. Одно «но»: «лазерные танки» советской Империи не сжигали наступающего врага как в голливудских комиксах и не могли это сделать, так как основным предназначением их было «противодействие оптико-электронным системам наблюдения вероятного противника» и «управление оружием на поле боя». Правда, потом все-таки выяснилось, что глаза вражеские операторы вооружения при попадании на них лазерного излучения все-таки теряли (или могли потерять, ибо история умалчивает о конкретных итогах тестов). Подтверждают это китайцы, которым удалось уже в начале 2000-х годов внедрить ряд наших разработок 25-летней свежести у себя на одном из видов бронетехники. Вежливо умалчивая, сколько их товарищей осталось без зрения, изображая вероятного противника на учениях…

Итак, начало разработок в СССР такого типа вооружений приходится на 1970-е годы. В 1979 году первым на свет появился лазерный комплекс 1К11 «Стилет» на специальном семикатковом шасси, разработанном на базе САУ СУ-100П с 400-сильным двигателем В-54-105. Для обеспечения питания лазера в моторном отделении был установлен второй двигатель мощностью 400 л.с. Дополнительное вооружение – пулемет 7,62-мм. По разным данным, было выпущено всего 2 таких машины, которые были приняты на вооружение Советской армии. Вполне возможно, что было их чуть больше, но нашли после распада СССР остатки именно двух «Стилетов» с демонтированным вооружением.

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Комплекс 1К11 "Стилет". СССР, 1979 год.

В 1983 году появляется еще один самоходный лазерный комплекс от НПО «Астрофизика», на этот раз на платформе ЗСУ-23-4 «Шилка», - СЛК «Сангвин». На нём была использована «Система разрешения выстрела» (СРВ) и обеспечено прямое наведение боевого лазера (без крупногабаритных зеркал наведения) на оптико-электронную систему сложной цели. На башне, помимо боевого лазера, был установлен маломощный зондирующий лазер и приёмное устройство системы наведения, фиксирующее отражения луча зондировщика от бликующего объекта. Комплекс позволял решать задачи селекции реальной оптико-электронной системы на подвижном вертолёте и её функциональное поражение, на дальности более 10 км – ослепление оптико-электронной системы на десятки минут, на дальности менее 8-10 км – необратимые разрушения оптических приёмных устройств. Несмотря на выдающиеся характеристики, «Сангвин» якобы не выпускался серийно. Проверить это официальное утверждение нет возможности.

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Комплекс "Сангвин". СССР, 1983 год.

В 1984 году в НПО «Астрофизика» сдали заказчику еще один боевой лазерный комплекс, на этот раз для Военно-морского флота, «Аквилон». Система предназначалась для поражения оптико-электронных систем береговой охраны противника. Смонтировали этот комплекс на переоборудованном в «Опытовое судно-90» (ОС-90) большом десантном корабле проекта 770. Первые стрельбы начались в том же году, результаты испытаний до конца неизвестны. Возможно, здесь свой негативный след оставил другой, начатый ранее, флотский проект боевого лазера на базе переоборудованного сухогруза «Диксон» (1978-1985 годы). Попытка создать именно боевой лазер привела к крайне большим затратам, обилию технических проблем и стала источником многочисленных баек еще в позднем СССР.

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Носитель лазерного комплекса "Аквилон" - "ОС-90". СССР, 1984 год.

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"Диксон" - экспериментальный корабль для испытаний боевого лазера. СССР, 1985 год.

На суше же дела шли очень хорошо, и к 1990 году была завершена разработка комплекса 1К17 «Сжатие» на шасси самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Созданный в кооперации НПО «Астрофизика» и «Уралтрансмаша» этот аппарат действительно стал прорывом на много лет вперед. В 1992 году по результатам испытаний «Сжатие» приняли на вооружение уже Российской армии, выпустив около 10 машин, одну из которых сегодня можно увидеть в роли экспоната Военно-технического музея в Московской области. В 2015-2016 годах именно фотографии этого комплекса стали часто появляться в Интернете, правда, с различными малопонятными данными о том, что же это такое на самом деле.
1К17 «Сжатие» имел автоматический поиск и наведение на бликующий объект излучения многоканального лазера в котором небольшая часть атомов алюминия замещена ионами трехвалентного хрома (на кристалле рубина).

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Музейный экспонат 1К17 "Сжатие" постройки 1990-91 годов.

Как описывают отечественные технические издания, специально для «Сжатия» был выращен искусственный кристалл рубина массой около 30 килограммов. Такому рубину придали форму цилиндрического стержня, концы которого были тщательно отполированы, посеребрены, и служили зеркалами для лазера. Для освещения рубинового стержня использовали импульсные ксеноновые газоразрядные лампы-вспышки через которые разряжаются батареи высоковольтных конденсаторов. Лампа-вспышка имеет форму спиральной трубки, обвивающейся вокруг рубинового стержня. Под действием мощного импульса света в рубиновом стержне создаётся инверсная заселённость и благодаря наличию зеркал возбуждается лазерная генерация, длительность которой чуть меньше длительности вспышки накачивающей лампы. Подобный аппарат требовал много энергии, и поэтому кроме основного 840-сильного двигателя В-84 на машине появилась вспомогательная силовая установка (ВСУ) и мощные генераторы.
Мощная и эффективная машина обладала лишь одним недостатком: опережая на тот момент общий уровень технологического развития, она стоила очень дорого. С учетом того, что в начале 1990-х годов Россия переживала мрачные годы ельцинского уничтожения заводов и распродажи на Запад секретных технологий, проект был свернут на стадии выпуска первой войсковой партии 1К17 «Сжатие». Вместе с тем, накопленный опыт и знания не могли исчезнуть, и как только в начале 2000-х годов в ВПК стали возвращаться деньги, возобновились работы по созданию новых систем лазерного оружия. С учетом серьезно изменившегося общего технологического уровня: размеры многих компонентов уменьшились, а характеристики выросли.

В 2017 году российские специализированные издания и блоги говорят о создании МЛК, «мобильного лазерного комплекса». Его планируется устанавливать на стандартное шасси обычных танков, БМП и даже БТР. Предполагается, что это будет компактный комплекс, обеспечивающий надежную защиту находящихся в боевом порядке мотострелковых или танковых подразделений от летательных аппаратов и высокоточного оружия противника. Характеристики МЛК пока не приводятся.

Тэги: 
1К11 Стилет
1К17 Сжатие
Аквилон
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Уралтрансмаш
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Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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