Эльбрус-1С+: еще один российский процессор и его перспективы

Запущена в серийное производство новая материнская плата форм-фактора mini-ITX с российским процессором «Эльбрус-1С+». Плата идет на смену «материнке» «Монокуб», и на базе новинки показан готовый «тонкий клиент» «Эльбрус-101».

Процессор «Эльбрус-1С+» появился в конце декабря 2015 года. В течение 2016 года он был доработан и подготовлен к серийному производству. В 2017 году новая плата с процессором «Эльбрус-1С+» выпускается серийно. Этот микропроцессор по сообщению разработчиков, является «экономичным, холодным (до 10 Вт), в нем одно «эльбрусовское» ядро на 1 ГГц и одно графическое ядро, работает с «южным мостом» (чипсетом) КПИ-2»*. Новая плата отличается крайне низким энергопотреблением, у нее огромное количество каналов ввода-вывода: 7 SATA 3.0, 1 mSATA, 3 Ethernet, 2 HDMI и пр. Также отмечается, что эта «материнка» является своего рода «референс-дизайном для тех, кто будет разрабатывать свои изделия на базе «Эльбрус-1С+». Также разработчики показали готовый системный блок ("тонкий клиент") на базе данного процессора и материнской платы под маркой «Эльбрус-101PC» (на фото).

Особое внимание стоит уделить тому факту, что предполагается «довольно массовый» серийный выпуск этой российской платы с адекватной стоимостью, «намного ниже» того, что представлено под маркой «Эльбрус» сегодня. Это позволит выйти на более широкий рынок – сектор встраиваемых решений, АСУ ТП, сектор «тонких клиентов», планшетных ПК. В связи с этим разработчик российских «Эльбрусов» МЦСТ ведет сбор интересующихся темой развития национальной экосистемы на отечественном «железе» и ПО. В частности, требуются программисты, проектировщики плат, разработчики. Информация по запросу: resume@mcst.ru

----------

*Примечание: «КПИ» = «контроллер периферийных интерфейсов». Этот же «южный мост» будет работать с новым 8-ядерным процессором «Эльбрус», который разработчик - МЦСТ – уже представил в декабре 2016 года.