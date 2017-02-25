Первые 120 автомобилей Нива казастанской сборки проданы в Китае
Опубликовано сб, 25/02/2017 - 14:38 пользователем Tehnoomsk
Казахстанский завод «Азия Авто», выпускающий по лицензии российские автомобили Lada в Усть-Каменогорске, объявил о выходе на китайский рынок. Первые 120 машин Lada 4x4 («Нива») успешно проданы в КНР. План экспорта на 2 квартал 2017 года – уже 800 машин.
Всего в течение 2017 года «Азия Авто» планирует продать в Китае почти 3500 таких машин. При этом представители предприятия говорят, что спрос на «классические» «Нивы» в КНР очень неплохой. Даже с учетом высоких заградительных пошлин – при экспорте из Казахстана в Китай «лады» дорожают более чем на 50%.
"Нива" выпускается в Казахстане уже не первый год. В частности, еще в 2014 году сообщалось, что собрано более 100 000 автомобилей на предприятии в Усть-Каменогорске.
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