Российская армия получит первый серийный образец роботизированного комплекса Соратник в 2017 году

Опубликовано сб, 25/02/2017 - 17:54 пользователем Tehnoomsk

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Разработанные концерном «Калашников» и обкатанные в Сирии отечественные многоцелевые роботизированные гусеничные машины семейства «Соратник», в 2017 году начнут поступать в войска. После испытаний в электронную начинку роботов вносятся необходимые изменения и доработки.

Бронированная гусеничная машина «Соратник» - это беспилотный боевой комплекс, с возможностью дистанционного управления на расстоянии до 10 километров. На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на "Соратник" предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

Как сообщают разработчики, роботизированный комплекс предназначен для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час.

На фото: опытный образец роботизированного комплекса «Соратник», 2016 год

Тэги: 
Соратник
Калашников
Сирия
Роботы
Корнет
АГС-17
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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