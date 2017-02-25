Российская армия получит первый серийный образец роботизированного комплекса Соратник в 2017 году

Разработанные концерном «Калашников» и обкатанные в Сирии отечественные многоцелевые роботизированные гусеничные машины семейства «Соратник», в 2017 году начнут поступать в войска. После испытаний в электронную начинку роботов вносятся необходимые изменения и доработки.

Бронированная гусеничная машина «Соратник» - это беспилотный боевой комплекс, с возможностью дистанционного управления на расстоянии до 10 километров. На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30-мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, на "Соратник" предусмотрена возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

Как сообщают разработчики, роботизированный комплекс предназначен для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, вес комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час.

На фото: опытный образец роботизированного комплекса «Соратник», 2016 год