Начался монтаж первого тренажера нового ВТС Ил-112В

Опубликовано вс, 26/02/2017 - 19:16 пользователем Tehnoomsk

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Разработанный отечественным предприятием «Динамика» тренажер для отработки задач пилотирования и имитации работы бортовых систем нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В монтируется на площадке ОАО «Ил» («Ильюшин»). Новинка поможет отработать базовые навыки пилотирования новой машины, сборка первого экземпляра которой ведется на Воронежском авиазаводе.

Как сообщают разработчики, тренажер состоит из стенда, имитирующего кабину самолета Ил-112В, системы визуальной обстановки и вычислительного комплекса. Летчикам, осваивающим управление самолетом, поможет инструктор, для которого предусмотрено отдельное рабочее место за пределами кабины. Оборудование обеспечивает реалистичную имитацию руления по аэродрому, взлета и набора высоты, полета по маршруту и захода на посадку. Кроме того, летчики смогут отрабатывать пилотирование самолета по приборам или визуально, в полном эксплуатационном диапазоне высот и скоростей. Процедурный тренажер является частью линейки технических средств обучения (ТСО), в которую также войдут комплексный тренажер и учебный класс. Всё это входит в госконтракт по созданию Ил-112В и организации его серийного производства.

Добавим, что «Динамика» уже много лет разрабатывает и поставляет заказчикам тренажеры основных гражданских и военных летательных аппаратов. Компания является одним из мировых лидеров в своей сфере.

На фото: сборка первого Ил-112В в цехе Воронежского авиазавода

Тэги: 
ЦНТУ Динамика
авиатренажеры
Ил-112В
Воронеж
ВАСО
Ильюшин
Разделы: 
Промышленное производство

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