Российский БПЛА для использования с РСЗО Смерч

Российские военные представили беспилотный разведывательный аппарат, который помещается в форме снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» (как обыкновенный заряд) и способен в течение 20 минут вести обзор территории на удалении до 90 километров от позиции артиллеристов.

Данные передаются с БПЛА по защищенному каналу и позволяют артиллеристам практически в режиме реального времени уточнять данные разведки или вести самостоятельные действия. Беспилотник работает на высоте около 500 метров и позволяет видеть ситуацию на территории около 25 квадратных километров. Масса снаряда с БПЛА - 815 килограммов.

Также сообщается, что разработчики РСЗО «Смерч» сейчас ведут доработку конструкции 300-мм системы с увеличением ее максимальной дальности стрельбы до 120 километров.

На рисунке: внешний вид БПЛА согласно информации ТАСС