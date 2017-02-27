Российский БПЛА для использования с РСЗО Смерч

Опубликовано пн, 27/02/2017 - 13:57 пользователем Tehnoomsk

uav_rszo_smerch_300mm_0.jpg

Российские военные представили беспилотный разведывательный аппарат, который помещается в форме снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» (как обыкновенный заряд) и способен в течение 20 минут вести обзор территории на удалении до 90 километров от позиции артиллеристов.

Данные передаются с БПЛА по защищенному каналу и позволяют артиллеристам практически в режиме реального времени уточнять данные разведки или вести самостоятельные действия. Беспилотник работает на высоте около 500 метров и позволяет видеть ситуацию на территории около 25 квадратных километров. Масса снаряда с БПЛА - 815 килограммов.

Также сообщается, что разработчики РСЗО «Смерч» сейчас ведут доработку конструкции 300-мм системы с увеличением ее максимальной дальности стрельбы до 120 километров.

На рисунке: внешний вид БПЛА согласно информации ТАСС

Тэги: 
РСЗО
БПЛА
Смерч
модернизация
Минобороны России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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