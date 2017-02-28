Разработаны новые российские материалы для биопротезирования

Российские ученые приближаются к созданию аналогов человеческих сосудов. В Новосибирске разработан эффективный метод получения тканеинженерных конструкций, свойства которых максимально приближенными к физиологическим. Биопротезы, созданные на основе такой технологии, заменят сосуды человеку, нуждающемуся в трансплантации.

Как известно, сосудистая хирургия сталкивается с проблемой получения заменителей сосудов малого диаметра. Использование сосудов от самого пациента часто невозможно по медицинским показаниям, а синтетические материалы имеют ряд физических недостатков. Тканевая инженерия предоставляет возможность решить эту проблему с помощью создания клеточно-наполненного сосудистого трансплантата. Учёные подбирают не только источники клеток, моделирующих естественную структуру сосуда, но и подходящие для их заселения материалы.

Новосибирские биологи разработали метод получения тканеинженерных конструкций на основе мембран из поликапролактона и хитозана, заселенных клетками человека. Сочетание выбранных клеток и материалов необходимо, чтобы решить вопросы прочности, долговечности и физиологичности трансплантата.

Исследователи сообщают, что для разработки тканеинженерных конструкций были использованы эндотелиальные (выстилающие кровеносные сосуды) и гладкомышечные (создающие сосудистый тонус) клетки отходного послеоперационного материала миокарда человека. Технология получения этих клеток была ранее разработана в лаборатории факультета естественных наук НГУ. Заселение сосудистых протезов этими клетками увеличит срок службы трансплантата. Новая технология позволяет избежать негативных последствий: снижает риск воспаления, тромбоза и других иммунопатологических процессов, приводящих к повторному дефициту кровообращения. Проведенные лабораторные испытания показывают, что «после имплантации на протяжении всего срока эксперимента аорта остается проходимой, в биопротезе сохраняется пульсирующий кровоток, а клеточно-заселенные тканеинженерные протезы формируют необходимые функциональные слои клеток и хорошо интегрируются в окружающие ткани».

Разработка выполнена учеными Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) с участием студентов Новосибирского государственного университета совместно с Сибирским Федеральным биомедицинским исследовательским центром имени академика Е.Н. Мешалкина и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.