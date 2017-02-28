Разработаны новые российские материалы для биопротезирования

Опубликовано вт, 28/02/2017 - 19:06 пользователем Tehnoomsk

koronarnye-sosudy_0.jpg

Российские ученые приближаются к созданию аналогов человеческих сосудов. В Новосибирске разработан эффективный метод получения тканеинженерных конструкций, свойства которых максимально приближенными к физиологическим. Биопротезы, созданные на основе такой технологии, заменят сосуды человеку, нуждающемуся в трансплантации.

Как известно, сосудистая хирургия сталкивается с проблемой получения заменителей сосудов малого диаметра. Использование сосудов от самого пациента часто невозможно по медицинским показаниям, а синтетические материалы имеют ряд физических недостатков. Тканевая инженерия предоставляет возможность решить эту проблему с помощью создания клеточно-наполненного сосудистого трансплантата. Учёные подбирают не только источники клеток, моделирующих естественную структуру сосуда, но и подходящие для их заселения материалы.

Новосибирские биологи разработали метод получения тканеинженерных конструкций на основе мембран из поликапролактона и хитозана, заселенных клетками человека. Сочетание выбранных клеток и материалов необходимо, чтобы решить вопросы прочности, долговечности и физиологичности трансплантата.

Исследователи сообщают, что для разработки тканеинженерных конструкций были использованы эндотелиальные (выстилающие кровеносные сосуды) и гладкомышечные (создающие сосудистый тонус) клетки отходного послеоперационного материала миокарда человека. Технология получения этих клеток была ранее разработана в лаборатории факультета естественных наук НГУ. Заселение сосудистых протезов этими клетками увеличит срок службы трансплантата. Новая технология позволяет избежать негативных последствий: снижает риск воспаления, тромбоза и других иммунопатологических процессов, приводящих к повторному дефициту кровообращения. Проведенные лабораторные испытания показывают, что «после имплантации на протяжении всего срока эксперимента аорта остается проходимой, в биопротезе сохраняется пульсирующий кровоток, а клеточно-заселенные тканеинженерные протезы формируют необходимые функциональные слои клеток и хорошо интегрируются в окружающие ткани».

Разработка выполнена учеными Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) с участием студентов Новосибирского государственного университета совместно с Сибирским Федеральным биомедицинским исследовательским центром имени академика Е.Н. Мешалкина и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Тэги: 
Новосибирск
тканеинженерная конструкция
биопротез
НГУ
СО РАН
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Сибирский Федеральный биомедицинский исследовательский центр имени Мешалкина
Институт цитологии и генетики
новые медицинские технологии
Разделы: 
Медицина

Темы наших статей

импортозамещение (146) Росатом (68) Томск (65) Роботы (62) Омск (40) Новосибирск (39) ВКС России (39) Арктика (38) Москва (35) Камаз (34) будущее (33) ГЛОНАСС (32) БПЛА (32) Сирия (31) Санкт-Петербург (27) Минобороны России (27) МС-21 (25) УВЗ (24) ВМФ России (23) российский процессор (22) 3D-принтер (21) ПД-14 (19) ТПУ (18) Роскосмос (18) РЖД (17) Минкомсвязи РФ (17) Як-130 (17) Иран (17) ОАК (17) Нижний Новгород (17) МИСиС (17) ТГУ (16) спутник (16) Ангара (15) Воронеж (15) Транснефть (15) CISCO EXPO 2011 (14) МКС (14) НПО Иркут (13) Калибр (13) Армата (13) Восточный (13) ГАЗ (13) НПО имени Лавочкина (13) Байкал-Т1 (13) МЧС (13) ПРО (12) Газпром (12) ПВО (12) CISCO EXPO 2011 Новинки (12)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru