Россия отправит новую научную экспедицию на Шпицберген

Опубликовано ср, 01/03/2017 - 09:57 пользователем Tehnoomsk

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Российские ученые в 2017 году проведут 65-дневную комплексную экспедицию по изучению Арктики на архипелаге Шпицберген, в которой будет задействовано научно-исследовательское судно «Дальние Зеленцы» (на фото).

Специалисты Мурманского морского биологического института КНЦ РАН сообщают, что в ходе исследований «будет расширен район работ российских ученых», запланирована большая работа геофизиков, географов, гляциологов, «что позволит закрыть определенные информационные пробелы, которые существуют в данном регионе». Планируются работы и на вековом Кольском разрезе, а также в так называемой серой зоне - перспективном секторе нефтегазовой добычи.

Добавим, что архипелаг Шпицберген, в силу своего географического положения, особенностей формирования наземных экосистем, водных ресурсов и своеобразия их биотической компоненты, представляет уникальный полигон для изучения всего спектра ответных реакций природной среды высокоширотной Арктики на внешнее воздействие естественного и антропогенного происхождения. Программа комплексных научных исследований разработана в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации «Планом реализации Стратегии российского присутствия на архипелаге Шпицберген».

Тэги: 
Арктика
Шпицберген
Мурманск
научно-исследовательское судно
Дальние Зеленцы
РАН
Мурманский морской биологический институт
Разделы: 
Научные разработки

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