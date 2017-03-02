40 российских роботов Promobot отправятся в Турцию

Отечественный разработчик и производитель сервисных роботов «Промобот» (Promobot) сообщил о подписании контракта с турецкой компанией Luxtra TR на поставку 40 таких машин. Также российская компания откроет свой офис и сервисный центр в Стамбуле.

Компания «Промобот», основанная в Перми и сейчас являющаяся резидентом ИТ-кластера в Сколково, разработала уже 3 поколения одноименных роботов. Они предназначены для проведения презентаций, общения с посетителями учреждений и магазинов, проведения промоакций и т.д. Средняя стоимость машин третьего поколения составляет около 1 миллиона рублей. По открытым данным, в России используются более 100 «Промоботов» разных версий.

Роботы Promobot для Турции будут использоваться на местных промышленных выставках, торговых и бизнес-центрах, выставочных комплексы, банках и кинотеатрах. Также российская компания планирует запустить в этой стране центр поддержки клиентов.

На фото: "Промоботы" второго поколения